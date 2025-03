“Esperamos um papel árabe eficaz que ponha fim à tragédia humanitária criada pela ocupação na Faixa de Gaza (...) e frustre os planos da ocupação [israelita] de deslocar” os palestinianos, disse o Hamas.

Os líderes da Liga Árabe reúnem-se esta terça-feira para discutir alternativas à proposta de Trump, que sugeriu que os EUA assumissem o controlo do território devastado pela guerra e deslocassem os seus habitantes para o Egito e a Jordânia.

A reunião coincide com a paralisação das negociações entre o Hamas e Israel sobre as próximas fases do cessar-fogo que começou em 19 de janeiro em Gaza.

A primeira fase da trégua terminou no último fim de semana sem acordo sobre os próximos estágios e Israel ordenou a suspensão da entrada de mercadorias e suprimentos no território palestiniano.