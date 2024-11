Em entrevista à BBC, Bryan Lanza revelou que o novo governo de Donald Trump irá pedi uma "versão realista para a paz" ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Se o Presidente Zelensky vier à mesa de negociações e disser: 'bem, só poderemos ter paz se tivermos a Crimeia', assim mostra-nos que não está a falar a sério", disse, referindo-se a uma península que a Rússia anexou em 2014.

Donald Trump sempre afirmou que se ganhasse as eleições nos EUA iria acabar com a guerra, mas Bryan Lanza pede consciência ao líder dos ucranianos.

"Quando Zelensky diz que só vai parar com estes combates, que só haverá paz quando a Crimeia for devolvida, temos notícias para o presidente Zelensky: a Crimeia está perdida", disse ao programa Weekend do Serviço Mundial da BBC.

“Se a prioridade é recuperar a Crimeia com soldados americanos, está por sua conta. Está perdida", diz.

Lanza concluiu a entrevista a dizer que a prioridade dos EUA é “a paz e acabar com a matança”.