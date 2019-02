Fontes ligadas às negociações informaram à agência Lusa que a versão final da diretiva, que resulta de alterações feitas pela França e pela Alemanha, teve aval da maioria dos países (era necessária uma maioria qualificada).

A aprovação aconteceu hoje numa reunião do Comité de Representantes Permanentes da União Europeia (COREPER) do Conselho da UE, em Bruxelas, e vem no seguimento do acordo alcançado há uma semana, em ‘trílogo’ com a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu.

Entretanto, através da rede social Twitter, a eurodeputada Julia Reda precisou que “Holanda, Finlândia, Luxemburgo, Itália e Polónia votaram contra” no Conselho da UE porque entenderam que “a diretiva não estabelece o equilíbrio necessário entre a proteção dos titulares de direitos e os interesses dos cidadãos e das empresas na UE”.

Julia Reda faz parte do Partido Pirata da Alemanha, integrada no Grupo dos Verdes/Aliança Livre, e tem sido uma das vozes contestatárias à nova lei europeia, prometendo votar contra aquando da discussão em plenário no Parlamento Europeu.