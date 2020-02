Com esta avaliação, o índice permitirá que os investidores tomem decisões financeiras ambientalmente responsáveis, recompensando empresas com metas públicas alinhadas com as metas estabelecidas no Acordo de Paris e penalizando significativamente ou excluindo as que não o fazem.

O arcebispo de Cantuária, Justin Welby, afirmou, também citado pela mesma fonte, que havia um imperativo moral e financeiro de apoiar os objetivos do Acordo Climático de Paris no que diz respeito à urgência que se verifica com as mudanças climáticas. “Para os cristãos e as pessoas de consciência, isso é ainda mais relevante quando se veem os impactos nos mais pobres e menos preparados do mundo para se adaptarem a climas extremos, bem como os impactos sobre a beleza da criação de Deus.”

O índice foi lançado na Bolsa de Valores de Londres na passada quinta-feira, 30 de janeiro. O Conselho de Pensões supervisiona os fundos de aposentadoria para o clero e colaboradores da Igreja da Inglaterra/Comunhão Anglicana.