O alerta foi feito pela presidente do CNPMA, Carla Rodrigues, na comissão parlamentar de saúde, onde o conselho foi ouvido a seu pedido e deixou “um grito de alerta” para “evitar o pior”, que seria a suspensão da sua atividade por falta de condições de funcionamento.

“É a primeira vez na história do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, que tem 12 anos, que vimos a esta comissão parlamentar de saúde falar, não pelo objeto do nosso trabalho, que é a Procriação Medicamente Assistida em Portugal, mas para falar de nós próprios” e da “iminente rutura do CNPMA”, disse Carla Rodrigues no início da audiência.

Carla Rodrigues resumiu as dificuldades do conselho em “três grandes grupos”. Por um lado, “a estrutura que é exígua e desadequada para o desempenho cabal de todas as responsabilidade e competências” que lhe são atribuídas por lei e, por outro, a estrutura de apoio ser insuficiente.

“O conselho tem esta estrutura e estas dificuldade desde a sua criação e temos vindo a adiar sucessivamente os problemas, mas havia de chegar uma altura em que os problemas não poderiam ser mais adiados e chegou efetivamente o momento”, frisou.