Esta medida, anunciada pelos conservadores britânicos a seis semanas das eleições, obrigaria os jovens de 18 anos a escolher entre um emprego a tempo inteiro nas forças armadas ou na ciberdefesa durante um ano, ou o voluntariado na sua comunidade durante um fim de semana por mês, durante um ano.

“Este é um grande país, mas gerações de jovens não tiveram as oportunidades e a experiência que merecem, e há forças que tentam dividir a nossa sociedade neste mundo cada vez mais incerto”, afirmou Sunak num comunicado divulgado pela agência de notícias Bloomberg.

Para concretizar esta medida, os conservadores esperam incluí-la numa nova Lei do Serviço Nacional que seria aprovada quando o programa-piloto fosse lançado em setembro de 2025, segundo a agência noticiosa.

Se for aprovado, o Reino Unido juntar-se-á a países como Israel, Coreia do Sul e Singapura, que já têm programas semelhantes.

A proposta faz parte do manifesto eleitoral do líder britânico, que está a tentar definir uma nova agenda depois de ter inesperadamente antecipado as eleições gerais para 04 de julho, na passada quarta-feira, meio ano antes do previsto, e num cenário em que o Partido Trabalhista é o favorito nas sondagens para vencer.