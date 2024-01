De acordo com a Câmara Municipal do Porto, este condicionamento acontece devido às "obras públicas e execução de trabalhos de pavimentação definitiva" e para garantir "todas as condições de segurança e mobilidade de pessoas e veículos".

Vai assim ser proibido o trânsito, exceto cargas e descargas e acesso a garagens, e conforme sinalização a estabelecer no local na Rua Pedro Hispano, no troço compreendido entre a Rua João de Deus e a Avenida da Boavista e na Rua do Tenente Valadim, no troço compreendido entre a Rua João de Deus e a Rua Pedro Hispano.

Será também proibido estacionamento na Rua do Tenente Valadim, lado poente, no troço compreendido entre a Rua João de Deus e o n.º 23.

Além disso, será estabelecido dois sentidos nas ruas Pedro Hispano, no troço compreendido entre a Rua João de Deus e o n.º 102, apenas para acesso a garagens, cargas e descargas e na Rua do Tenente Valadim, no troço compreendido entre a Rua João de Deus e o n.º 23, apenas para os mesmos motivos.

A autarquia recorda que todos estes condicionamentos serão assegurados pela Polícia e podem ser consultados, em tempo real, na Plataforma de Trânsito do Município.