O acordo para a construção do novo terminal da DHL no aeroporto de Lisboa deve ser fechado “nas próximas semanas”, com as obras a iniciarem-se ainda no segundo trimestre, avançou à Lusa o presidente executivo da DHL Express Europa.

“Neste momento estamos numa fase final de negociações, de ultimação de detalhes técnicos e de licenças prévias com a Câmara Municipal de Lisboa, que um investimento desta natureza exige. Esperamos ter uma aprovação e o acordo nas próximas semanas e prevemos iniciar as obras no segundo trimestre de 2018 para que em 2020 este ‘hub’ esteja operacional”, detalhou John Pearson à agência Lusa, num encontro com jornalistas em Bruxelas, na inauguração do novo ‘hub’ da empresa naquela cidade belga.

Para John Pearson, este investimento de 30 milhões de euros é estruturante para a DHL Express e para Portugal, dado que permitirá posicionar o país como um verdadeiro ‘hub’ de distribuição de carga para o Norte de África, Angola, Moçambique e Brasil, “mercados que representam um movimento de carga diário muito elevado, assim como grandes vantagens económicas para o país, para o aeroporto de Lisboa e para as empresas exportadoras portuguesas”.

“Atualmente, esta carga está a ser movimentada por outros aeroportos europeus. Queremos, com a construção deste ‘hub’, igualar Portugal aos principais centros de negócios mundiais, assim como aumentar a competitividade das empresas portuguesas a nível internacional”, acrescentou.

As negociações com a ANA, empresa gestora dos aeroportos portugueses, e com o Governo para a aquisição ou aluguer de um terreno para a construção de um novo 'hub', à semelhança do investimento realizado no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, arrastaram-se durante vários anos.

O investimento previsto que começou por ser de 10 milhões de euros foi entretanto revisto para cerca de 30 milhões de euros.

“Desde a manifestação de intenção deste investimento em Portugal por parte da DHL Express, em 2014, registámos um crescimento muito significativo do nosso negócio pelo que foi necessária uma adaptação do projeto para conseguirmos dar resposta às necessidades atuais e previstas. Prevemos com este investimento, que será superior a 30 milhões de euros, praticamente duplicar, no espaço de três a quatro anos, a atual capacidade de manuseamento de 25 para 40 toneladas diárias de envios”, explicou.

O presidente executivo da da DHL Express Europa, que visitará Portugal na próxima semana, indicou ainda que, para este ano, o gigante da logística tem previsto um investimento de cerca de 18 milhões de euros para Portugal, que consideram já o início da construção do ‘hub’, mas também investimento em infraestruturas e equipamento operacional.

Com sede em Bona, na Alemanha, a DHL Express opera por via aérea, marítima, rodoviária e ferroviária em mais de 220 países, emprega 100.000 funcionários e tem três ‘hubs’ (centros de operações) globais em Cincinnati, Hong Kong e Leipzig.

A DHL Express é uma empresa do grupo Deutsche Post DHL, cujas receitas ultrapassaram os 57 mil milhões de euros em 2016.