“Com este investimento, as infraestruturas das forças policiais do Algarve ficam estabilizadas em termos de instalações, capacidade de intervenção e atendimento à população”, disse aos jornalistas Isabel Oneto, secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna.

A governante falava aos jornalistas, em Albufeira, no distrito de Faro, à margem da cerimónia da assinatura do protocolo de colaboração entre o Ministério da Administração Interna (MAI), GNR e a Câmara de Albufeira, para as obras de requalificação das instalações do posto territorial da GNR de Olhos de Água, com um custo total de cerca de 300 mil euros.

As intervenções no distrito de Faro, inserem-se no âmbito da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança (FSS) do MAI para o período 2017/2021.

“Embora a Lei de Programação decorra até 2021, esperamos que todas as obras estejam concluídas antes do final desse período”, sublinhou a governante.

Isabel Oneto considerou que a construção e requalificação das infraestruturas “são de extrema importância para dotar as forças de segurança de condições para que possam desempenhar as suas missões com maior qualidade”.