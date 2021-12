Como Portugal "estabelece a exigência de teste PCR/Antigénio para pessoas que entram pela fronteira terrestre que vêm de 'países da zona vermelha e vermelha escura', não é possível determinar com certeza se um teste é necessário para Espanha sem ter certeza de qual é o mapa aplicável", escreveu o Consulado de Espanha em Lisboa no Twitter.

Como exemplo, o Consulado lembrou que existem mapas com dados acumulados e outros que apresentam variações "se apenas os dados relativos à taxa acumulada de notificação de casos forem levados em consideração".

As novas medidas para responder ao aumento do número de casos de covid-19 em Portugal entraram em vigor às 00:00 de 1 de dezembro, coincidindo as restrições com o regresso à situação de calamidade, que vai manter-se até 20 de março de 2022.

Para entrar em Portugal pelas fronteiras terrestres, é exigido teste negativo aos cidadãos oriundos de países exteriores à União Europeia e dos países da UE considerados de nível de risco vermelho ou vermelho escuro.

Aos cidadãos oriundos dos países da UE considerados de risco baixo ou moderado é apenas exigido o certificado de vacinação.

Para garantir que esta medida é cumprida nas fronteiras terrestres, a GNR e o SEF vão realizar operações de fiscalização “aleatórias”.