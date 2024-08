A medida, a título experimental, vai disponibilizar 16 vagas diárias “por ordem de chegada, a pessoas idosas, pessoas com deficiência ou incapacidade, mulheres grávidas e pessoas acompanhadas de crianças de colo. As senhas só serão distribuídas aos próprios utentes, e não a terceiros”, de acordo com uma nota enviada à Lusa.

Assim, o Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong pretende facilitar o atendimento a quem tem dificuldade “no uso das ferramentas e aplicações informáticas”, mantendo “o princípio geral de marcação da grande maioria das vagas através da plataforma (www.cgportugal.org)”, indicou.

“Mantém-se igualmente disponível o apoio, no balcão da receção, para a marcação de atendimentos na plataforma e o endereço de correio eletrónico info.macau@mne.pt para casos de urgência, embora não tenha sido recebido qualquer pedido nos últimos meses”, assinalou.