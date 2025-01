“38 pessoas, das quais 26 estrangeiras, foram admitidas em vários hospitais da cidade, depois de terem consumido álcool adulterado. Onze das que entraram nos hospitais nas últimas 24 horas morreram”, acrescentou o meio.

Em 2024, a mesma situação, na mesma cidade, envolveu 110 pessoas, das quais 48 faleceram, recordou a autarquia, em comunicado.

A mistura de metanol, um álcool tóxico utilizado na indústria e em produtos domésticos, é considerada como a principal suspeita da situação.

Esta substância é utilizada na produção de líquidos para lavar louça, vernizes ou fotocopiadoras.

O metanol pode ser misturado com outros álcoois para aumentar a potência ou reduzir o preço, mas pode provocar cegueira, lesões do fígado e a morte.

As intoxicações com álcool adulterado são frequentes na Turquia, onde a produção clandestina cresceu acentuadamente depois da subida dos impostos sobre as bebidas alcoólicas.