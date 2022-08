“'Como disse Ann Richards, ‘Ginger Rogers fez tudo o que Fred Astaire fez. Ela apenas o fez ao contrário e de saltos altos’. Aqui estou eu em Cartagena enquanto lá estive para uma reunião como Secretário de Estado. Continua a dançar, Sanna Marin”, pode ler-se na descrição da foto partilhada no Twitter.

A governante finlandesa recorreu à mesma rede social para agradecer publicamente a mensagem da também antiga primeira-dama dos Estados Unidos e ex-candidata à Casa Branca.

Mas Hillary não é a única a demonstrar apoio a Sanna Marin, criticada depois da divulgação, nas redes sociais, de vídeos onde surge, numa festa privada, a dançar e a cantar. Centenas de finlandesas estão a publicar nas redes sociais vídeos em que surgem a dançar ou a festejar. Na sequência da polémica surgiu até a hashtag "Solidariedade com Sanna".

Marin, a primeira-ministra mais jovem do mundo, lidera uma coligação governamental de cinco partidos e ganhou, ao longo do mandato, elogios pela firmeza com que respondeu à pandemia da COVID-19 e por ter avançado com a candidatura da Finlândia à NATO.