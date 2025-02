O início da convenção IL está marcado para as 13:00, no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, com a ratificação do regimento da convenção, antes de, por volta das 15:00, Rui Rocha discursar para apresentar o relatório de atividade da Comissão Executiva cessante, enquanto atual presidente do partido.

Depois, às 18:00, Rui Rocha voltará a fazer um novo discurso, desta vez como candidato à liderança, para apresentar a sua moção de estratégia global. O seu adversário na disputa pela liderança, Rui Malheiro, discursará depois, igualmente para apresentar a sua moção estratégica.

Neste primeiro dia, está ainda previsto que tomem a palavra os seis cabeças de lista ao Conselho Nacional da IL, entre os quais o deputado Bernardo Blanco, até agora vice-presidente da IL que decidiu sair da direção e apresentar uma lista própria ao órgão máximo entre convenções.

O primeiro dia da convenção terminará com a apresentação e discussão das 24 moções setoriais que foram submetidas e que vão da imigração à segurança ou tecnologia, passando pela coesão territorial ou a necessidade de apresentar propostas inspiradas nas políticas do Presidente da Argentina, Javier Milei.

Este primeiro dia vai ser sobretudo de discussão e debate, estando todas as votações previstas para domingo, o segundo e último dia da IX Convenção da IL.

Além da Comissão Executiva (e respetivo presidente), os 1.545 membros da IL inscritos na convenção irão também votar na composição do próximo Conselho Nacional, Conselho de Jurisdição e Conselho de Fiscalização.

Está será apenas a segunda vez na história da IL em que haverá uma disputa interna pela liderança do partido, depois de, em 2023, Rui Rocha ter ganho as eleições internas com 51,7% dos votos, derrotando Carla Castro e José Cardoso.

Nas respetivas moções estratégicas, Rui Rocha e Rui Malheiro coincidem na recusa em integrar pré-coligações, mas divergem nos objetivos eleitorais: enquanto Rui Rocha recusa fixar qualquer meta, assumindo apenas o desígnio de crescer, Rui Malheiro pretende eleger 200 autarcas nas eleições deste outono e 20 deputados nas próximas legislativas.