Segundo conta a CNN, 12 das 13 mortes ocorreram no espaço de um mês, todas devido à covid-19. Com idades compreendidas entre os 69 e os 99 anos, as mortes aconteceram entre o dia 10 de abril e o dia 10 de maio. A 13.ª morte registou-se já no final de junho.

"Lamentamos [a perda de] cada uma das nossas irmãs e agradecemos imenso a todos os que mantém a oração e nos apoiam de várias maneiras", disse a irmã Mary Christopher Moore.

De acordo com a madre superiora do convento, o vírus espalhou-se velozmente, não havendo certezas de como entrou no espaço.

"Algumas das nossas irmãs que tiveram covid-19 estão a lutar para recuperar de uma variedade de sequelas, incluindo fraqueza contínua, problemas respiratórios e muito mais", dizia um comunicado divulgado pelo convento no início de julho.

O convento conta com um total de cerca de 50 freiras. No total, pelo menos 30 irmãs em Livonia foram infectadas com o vírus e 17 recuperaram.