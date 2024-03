As manifestações foram convocadas pelo Frente Brasil Popular (FBP), pela Frente Povo Sem Medo (FPSM) e pelas principais centrais sindicais em pelo menos 16 cidades brasileiras, incluindo a capital Brasília, e as metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro.

Um dos principais objetivos da iniciativa é marcar os 60 anos do Golpe Militar em 31 de março de 1964, que mergulhou o Brasil numa ditadura durante 21 anos.

Os manifestantes também pretendem demonstrar apoio às decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro, que condenou mais de 115 ativistas de extrema-direita que apoiam o ex-Presidente Jair Bolsonaro e que participaram na invasão e destruição das sedes dos Três Poderes, em Brasília, em janeiro de 2023, numa tentativa de retirar o poder do Governo do Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

A organização indicou que o objetivo para por marcar posição contra os movimentos de extrema-direita que se organizam no Brasil e no mundo e denunciar o que consideram ser graves violações de direitos humanos no conflito em Gaza entre o Governo de Israel e o movimento islâmico Hamas, que matou mais de 1.200 israelitas e pelo menos 30 mil palestinianos desde outubro.

Em Lisboa, a manifestação começa às 10:30 na Praça Luís de Camões e foi convocada pelas organizações núcleo do Partido dos Trabalhadores em Portugal, Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Comité Popular de Mulheres em Portugal, Comité Popular de Estudantes Brasileiros em Portugal, Comité de Luta Portugal e a Associação de Apoio aos Brasileiros em Situação de Imigração e Coletivo Pau Brasil.

Em São Paulo, a iniciativa tem início às 15:00 (18:00 em Lisboa), no Largo São Francisco, em frente à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, um local que simboliza a resistência ao último golpe militar de 1964. No Rio de Janeiro a concentração dos manifestantes acontece na região central da cidade e em Brasília na Praça Zumbi dos Palmares.

Estão previstas manifestações nas cidades brasileiras de Goiânia, Campo Grande, Fortaleza, Recife, Salvador, Belém, Manaus, Belo Horizonte, Vitória, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre.