As alterações ao processo de vacinação da dose de reforço contra a covid-19 exigem também uma reorganização interna do núcleo de coordenação, além do aumento dos meios no terreno, admitiu hoje o responsável pelo plano.

O coordenador do núcleo de coordenação do plano de vacinação contra a Covid-19, Coronel Carlos Penha-Gonçalves.durante a conferência de Imprensa sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 e a Gripe sazonal, no Ministerio da saúde, em Lisboa, 12 novembro 2021. ANDRÉ KOSTERS/LUSA