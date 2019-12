Luca Parmitano falou em direto da Estação Espacial Internacional, onde está desde 20 de julho em missão pela Agência Espacial Europeia (ESA), para a cimeira do clima da ONU de Madrid (COP25), tendo sido interpelado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, e pelo astronauta e ministro da Ciência espanhol, Pedro Duque.

Para Luca Parmitano, “é tempo de colocar a cabeça fora da areia”, enfrentar os problemas, “mudar e continuar em frente”.

A Terra, com todas suas “fragilidades e beleza”, é um “planeta único”, que tem vida que é preciso preservar, assinalou, referindo que o combate contra o aquecimento global implica “cooperação e inovação”, a mesma que existe nos programas espaciais.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou, irónico, que há mais cooperação no espaço do que no Conselho de Segurança das Nações Unidas, realçando “as verdades”: as emissões de gases com efeito de estufa, que provocam a subida da temperatura no planeta, estão a aumentar e não existe um compromisso à escala global sobre a neutralidade carbónica.

“Falta vontade política”, vincou.

O astronauta italiano, o primeiro da sua nacionalidade a assumir o comando da Estação Espacial Internacional, na órbita terrestre, considerou que os políticos “precisam de visão”, pensar a longo prazo, fazer de “um obstáculo” uma “oportunidade” para “dar um passo na evolução” e destacou as tecnologias disponíveis que podem fazer a diferença, como os transportes e energia limpos.