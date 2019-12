No último dia da Cimeira do Clima (COP25) que decorre em Madrid, António Guterres alertou, através da rede social Twitter, que é preciso coordenar esforços.

O apelo é acompanhado de um registo vídeo com a duração de um minuto e que foi gravado durante os trabalhos da cimeira.

Guterres pede também um forte “espírito de compromisso” necessário para uma “conclusão satisfatória” dos regulamentos do Acordo de Paris.

Apesar de a presidente da COP25, a ministra do Meio Ambiente do Chile, Carolina Schmidt, pretender um acordo entre todos os países participantes, é possível que as divergências que ainda se verificam venham a prolongar as negociações durante todo o dia e, provavelmente, até ao período da noite.