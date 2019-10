Em declarações à agência Lusa, o dirigente do Sindicato de Todos Os Professores (S.TO.P.), André Pestana, adiantou que os professores, funcionários, alunos, pais e avós da escola juntaram-se às 08:00 junto ao estabelecimento de ensino, numa chamada de atenção para o amianto nas escolas e a necessidade da sua retirada em segurança.

Na origem do cordão humano, que está inserido numa greve nacional que o S.TO.P vai levar a cabo até dia 18, está a exigência de retirada do amianto das escolas portuguesas, que “deve realizar-se o mais rapidamente possível obedecendo a todas as normas de segurança”.

"Para esta escola, está prevista retirada de amianto em 2020, mas nós queremos que as coisas se acelerem", disse.

André Pestana explicou que ainda não sabe onde será a próxima paralisação, mas adiantou que há muitas escolas interessadas em juntar-se a este protesto.