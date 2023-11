“A Coreia do Norte lançou o que pretende ser um satélite militar de vigilância em direção ao sul”, declararam os chefes de estado-maior conjuntos sul-coreanos.

O lançamento de um foguete espacial com um satélite espião ocorreu uma hora antes da entrada em vigor de um pedido da Coreia do Norte às autoridades marítimas para que restrinjam a navegação em áreas onde possam cair fragmentos do projétil.

Entretanto, o Japão, que tinha pedido aos habitantes de Okinawa para recorrerem a abrigos após o disparo, anulou essa ordem, indicando que o míssil norte-coreano seguiu em direção ao oceano Pacífico.