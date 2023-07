A Guarda costeira japonesa também alertou que a Coreia do Norte tinha lançado m míssil “possivelmente de tipo balístico”.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa Efe, trata-se do décimo quinto lançamento de mísseis protagonizado pelo regime de Kim Jong-un em 2023.

Em 12 de julho, Pyongyang efetuou um teste com o Hwasong-18, o seu míssil balístico intercontinental (ICBM) mais sofisticado.

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul têm aumentado o número de exercícios militares conjuntos e reforçado o destacamento regional de meios estratégicos norte-americanos, como bombardeiros, porta-aviões e submarinos, numa demonstração de força contra a Coreia do Norte, que testou cerca de 100 mísseis desde o início de 2022.

Um submarino de propulsão nuclear norte-americano também chegou na semana passada à Coreia do Sul, no segundo destacamento de um importante ativo naval norte-americano para a península da Coreia, reforçando a demonstração de força para combater as ameaças nucleares da Coreia do Norte.

O USS Annapolis chegou a um porto na ilha de Jeju cerca de uma semana depois de o USS Kentucky ter atracado no porto continental de Busan.

O Kentucky foi o primeiro submarino norte-americano com armas nucleares a chegar à Coreia do Sul desde a década de 1980.

A Coreia do Norte reagiu à presença dos navios com a realização de um teste de mísseis balísticos e de cruzeiro, numa aparente demonstração de que poderia efetuar ataques nucleares contra a Coreia do Sul e contra os navios de guerra norte-americanos.

Na quinta-feira assinala-se o 70.º aniversário da assinatura do acordo de armistício que pôs fim à guerra entre as duas Coreias, em 1953.