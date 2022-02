A reunião, que será realizada à porta fechada, foi pedida, na terça-feira, pelos Estados Unidos da América (EUA), um dos cinco Estados-membros permanentes do Conselho de Segurança com poder de veto.

Pyongyang confirmou na segunda-feira ter lançado o seu míssil mais poderoso desde 2017, um balístico Hwasong-12 de alcance intermédio, capaz de atingir o território norte-americano de Guam, na Micronésia.

Pouco antes, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, denunciou, em comunicado, um lançamento de um míssil que “rompe com a moratória anunciada em 2018” pela Coreia do Norte para este tipo de dispositivo.

Este teste balístico representa “uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança”, acrescentou na mesma altura.

O lançamento do míssil da Coreia do Norte no domingo encerra um mês de testes massivos e aumenta os receios de uma retoma dos testes de mísseis nucleares e intercontinentais pelo regime de Pyongyang.

Em 2017, o Conselho de Segurança da ONU decidiu três vezes, por unanimidade, impor novas e pesadas sanções económicas à Coreia do Norte pelos testes nucleares e de mísseis.

As sanções afetam em particular as importações de petróleo do país e as exportações de carvão, ferro, têxteis e pescas.