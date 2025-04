Na terça-feira, foi lançada uma arma tática guiada de navio para navio, vários tipos de canhões automáticos de navios e armas eletrónicas de interferência e fumo, informou a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

Na segunda-feira, as tropas norte-coreanas já tinham lançado um míssil de cruzeiro supersónico, um míssil de cruzeiro estratégico, um míssil antiaéreo e um canhão automático de 127 milímetros.

Kim expressou satisfação pelo “excelente sistema de poder de fogo a bordo” do contratorpedeiro Choe Hyon, que combina as armas de ataque mais poderosas com as “capacidades defensivas convencionais” do navio.

O líder da Coreia do Norte salientou ainda a “necessidade de aperfeiçoar os sistemas de armas do navio para uma operação integrada a curto prazo”.

O responsável apelou a uma aceleração no desenvolvimento de armas nucleares para a marinha, “a fim de defender o estado e a soberania marítima das ameaças atuais e futuras”.

Kim notou ainda que o contratorpedeiro, que desempenha atualmente a sua “missão de repelir a invasão inimiga nas águas territoriais, não pode ser considerado um meio fiável de defesa naval” e afirmou que “é importante estabelecer um sistema defensivo proativo e ofensivo”.

O líder defendeu a “elevação constante do nível de equipamento” com a introdução de “alta tecnologia de última geração”.

A Coreia do Norte realizou na sexta-feira a cerimónia de lançamento do Choe Hyon, o mais recente contratorpedeiro multiusos de cinco mil toneladas, equipado com armas que, segundo o país, irão melhorar significativamente as suas operações navais.

Durante a cerimónia, Kim apelou para a construção de mais navios de guerra da mesma classe, bem como embarcações maiores, no próximo ano, e para o desenvolvimento futuro de submarinos movidos a energia nuclear.

Especialistas estrangeiros dizem que este é o primeiro contratorpedeiro da Coreia do Norte e que foi provavelmente construído com assistência por parte da Rússia.

A Coreia do Norte e a Rússia têm vindo a expandir significativamente a cooperação militar e de outros tipos nos últimos anos, com Pyongyang a fornecer tropas e armas convencionais para apoiar os esforços de guerra de Moscovo contra a Ucrânia.

Na segunda-feira, a Coreia do Norte confirmou pela primeira vez que enviou tropas para a frente de combate com a Ucrânia. O Presidente russo, Vladimir Putin, agradeceu a Pyongyang e prometeu não esquecer os sacrifícios dos soldados norte-coreanos.

Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e aliados temem que a Rússia, em troca, forneça à Coreia do Norte tecnologias de armamento de alta tecnologia que possam melhorar o seu programa nuclear, bem como enviar outro tipo de ajuda militar e económica.