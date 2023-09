A informação foi revelada esta quarta-feira pela agência estatal KCNA, que revela a conclusão desta investigação por parte do governo de Kim Jong-un

"O órgão pertinente da DPRK (sigla em inglês da República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte) decidiu expulsar Travis King, soldado do exército dos Estados Unidos que entrou ilegalmente no território da DPRK, com base na lei da República", revelou a agência KCNA.

Pyongyang, refira-se, tinha anunciado em agosto que Travis King tinha confessado ter procurado asilo na Coreia do Norte, de forma a escapar da "discriminação racial e do tratamento desumano dentro do Exército dos Estados Unidos".