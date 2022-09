A Coreia do Sul propôs hoje um encontro com a Coreia do Norte para retomar as reuniões de famílias separadas pela guerra, apesar das tensões entre os dois países sobre a política nuclear de Pyongyang.

"O Sul e o Norte deveriam enfrentar os dolorosos aspetos da realidade. Temos de resolver o assunto antes que o termo 'famílias separadas' desapareça", disse o ministro da Unificação sul-coreano, Kwon Young-se. "Temos de utilizar todos os meios possíveis imediatamente para chegarmos a medidas rápidas e fundamentais", acrescentou. Após a Guerra da Coreia de 1950-53, milhões de pessoas viram-se subitamente divididas por aquela que é a fronteira mais militarizada do mundo. Décadas mais tarde, a maioria não sabe se os familiares ainda estão vivos. Seul e Pyongyang têm ocasionalmente permitido que famílias separadas se encontrem temporariamente, mas tais reuniões não acontecem desde 2018.