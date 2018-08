Altos representantes das duas coreias reúnem-se hoje para preparar a próxima cimeira entre o Presidente da Coreia do Sul e o líder norte-coreano, informaram fontes oficiais.

A delegação da sul-coreano é liderada pelo ministro da Unificação, Cho Myoung-gyon, enquanto o presidente do Comité de Reunificação Pacífica, Ri Son-gwon, lidera a comitiva de Pyongyang.

Antes do início da reunião que está marcada para a cidade fronteiriça de Panmunjom, na Coreia do Norte, Cho Myoung-gyon afirmou aos jornalistas que um dos tópicos discutidos inclui os detalhes da próxima cimeira entre o presidente sul-coreano, Moohn Jae-in, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

O ministro da Unificação sul-coreano disse ainda que se vai analisar os avanços sobre os acordos assinados na Declaração de Panmunjom.

Na Declaração de Panmunjom, firmada em abril durante a histórica cimeira entre os líderes das duas coreias, ambos concordaram em trabalhar para alcançar a “completa desnuclearização” da península e comprometeram-se a conseguir a assinatura de um tratado multilateral para acabar com o estado de guerra técnico na região que existe desde a Guerra da Coreia (1950-1953).

Ainda não há uma data para a próxima reunião, mas segundo o jornal Kookmin Ilbo esta pode acontecer ainda durante o mês de agosto. No entanto, um porta-voz do governo de Seul disse no domingo que, em todo caso, isso será definido durante a reunião que começou hoje em Panmunjom.