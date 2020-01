De acordo com a agência France-Presse (AFP), os 7.000 passageiros que estavam retidos a bordo de um navio da companhia de cruzeiros Costa Cruzeiros no porto de Civitavecchia, uma cidade costeira nas imediações da capital italiana, foram autorizados a desembarcar assim que foram levantadas as suspeitas de contágio do novo coronavírus.

Os testes médicos preliminares realizados ao casal chinês tinham dado negativo à presença da infeção vírica, divulgou o Ministério da Saúde italiano.

Durante hoje à tarde, informações não confirmadas avançaram que cerca de 1.100 passageiros tinham, entretanto, desembarcado.

O presidente da câmara daquela cidade costeira opôs-se de forma veemente ao desembarque das pessoas.