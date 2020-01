“Os países da UE e do Espaço Económico Europeu devem garantir a aplicação de medidas rigorosas e oportunas de prevenção e controlo de infeções em torno dos casos detetados […], a fim de evitar uma maior disseminação na comunidade e nos serviços de saúde”, vinca o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, sigla em inglês) numa comunicação feita esta manhã na sua página na Internet.

De acordo com este organismo da UE, se os Estados-membros adotarem tais medidas, “a probabilidade de uma maior disseminação […] é considerada baixa”.

Por esta razão, o ECDC manteve na categoria de ‘moderado’ o risco de contágio deste coronavírus na UE, após uma nova avaliação feita no domingo, que se seguia a duas outras feitas, respetivamente, há uma e há duas semanas.

Nessa avaliação, este centro europeu considerou, então, ser ‘moderada’ a possibilidade de importação de casos adicionais para os países da UE e do Espaço Económico Europeu, bem como de contágio de cidadãos europeus que residem ou visitam Wuhan, na China, onde o surto terá começado.

Falando sobre a situação na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas, o porta-voz do executivo comunitário Stefan de Keersmaecker indicou que, “hoje à tarde, haverá uma reunião do comité de saúde e segurança, também no seguimento da avaliação de risco feita pelo ECDC, e nessa reunião serão discutidos os últimos desenvolvimentos, tendo em conta os primeiros casos confirmados na UE, em França, no fim de semana”.