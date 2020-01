Nos cartazes divulgados e que podem ser editados e adaptados por cada país, o Centro Europeu – ECDC na sigla inglesa recomenda a quem tenha regressado da China e, nos 14 dias seguintes, apresente sintomas como tosse, dor de garganta ou dificuldades respiratórias que fique em casa e contacte por telefone as autoridades de saúde de cada país.

Para quem vai viajar para a China, o ECDC recomenda evitar contactos com pessoas doentes, sobretudo com tosse ou sinais de infeção respiratória, bem como não visitar mercados ou locais que vendam animais vivos ou mortos. Aliás, é de evitar na China o contacto com animais ou os seus dejetos.

A lavagem frequente de mãos com água e sabão ou uma solução à base de álcool é outra das recomendações a quem pretenda viajar para a China. Esta higiene das mãos deve ser cumprida antes das refeições, depois de usar casas de banho e depois de qualquer contacto com animais.

O ECDC deixa ainda recomendações aos profissionais que tenham de lidar com casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus.

A suspeita de um caso deve ocorre na presença de sintomas de infeção respiratória e quando a pessoas esteve na China ou em contacto com alguém infetado pelo novo coronavírus.

Nestes casos suspeitos devem ser colhidas amostras para diagnóstico da infeção, bem como providenciar logo máscaras de proteção e colocá-los em isolamento em salas específicas, tal com as orientações em Portugal da Direção-geral da Saúde já estipulam.