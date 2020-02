Numa conferência de imprensa realizada na sede da Direção-Geral da Saúde, em Lisboa, Graça Freitas assegurou que as sete pessoas com passaporte português que se encontram em quarentena a bordo de um cruzeiro com cerca de 3.600 pessoas em Hong Kong, por receio de que possa haver casos do novo coronavírus no navio, não estão em risco.

“Tivemos conhecimento dessa informação”, disse a Diretora-Geral da Saúde, tendo sabido do caso através do “sistema de vigilância epidemiológico” partilhado entre países. Graça Freitas garantiu que os detentores do passaporte português “estão apenas a bordo do navio", adiantando não haver "qualquer relato que estejam sob risco real, que tenham sofrido sintomas ou sido testadas”.

Para além desta confirmação, a DGS anunciou ainda novidades quanto às 20 pessoas repatriadas por Portugal da cidade de Wuhan, na China, que chegaram a Lisboa no domingo e que vão permanecer em isolamento profilático durante 14 dias em instalações dedicadas para o efeito no Hospital Pulido Valente (Centro Hospitalar de Lisboa Norte) e no Parque da Saúde de Lisboa.

A primeira novidade é que os quatro repatriados que se encontravam no Parque da Saúde de Lisboa foram transportados para junto dos outros cidadãos que já se encontravam no Hospital Pulido Valente, tendo "tudo sido feito de comum acordo entre os cidadãos e as autoridades de saúde”, segundo Graça Freitas.

A outra é que a DGS já apontou para um prazo para a segunda realização de testes de despiste do coronavírus. Graça Freitas disse que, após "consulta aos peritos e tendo em conta “o conhecimento à data”, a “altura mais indicada para fazer pela segunda vez os testes será próximo da altura em que estas pessoas terminarem o seu isolamento profilático”, ou seja, "por volta do 11º ou 12º dia".

Até à data, não há sinais de que os cidadãos repatriados estejam infetados, sendo que "à medida que os dias passam, a situação em relação à possível exposição vai diminuindo, os testes foram negativos e as pessoas manifestaram intenção de ficarem juntas”, considera Graça Freitas.

Até agora houve quatro casos suspeitos em Portugal, sendo todos negativos.

A China elevou hoje para 563 mortos e mais de 28 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 73 mortes e 3.694 novos casos.

A primeira pessoa a morrer por causa do novo coronavírus fora da China foi um cidadão chinês nas Filipinas.