O Comité de Emergência da OMS, formado por especialistas de diversos países, incluindo epidemiologistas chineses, esteve hoje reunido na sede da organização, em Genebra, na Suíça, sem chegar a um consenso, pelo que decidiu voltar a reunir-se na quinta-feira, indicou o presidente do órgão de peritos, Didier Houssin, citado pela agência noticiosa espanhola Efe.

Em conferência de imprensa, Didier Houssin reconheceu que houve uma divisão de 50% dos membros do Comité no momento de declarar a emergência de saúde pública internacional.

Em contrapartida, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, invocou que é necessária mais informação das autoridades de saúde chinesas.

Segundo os peritos da OMS, há evidências de transmissão do novo coronavírus (família de vírus) entre humanos, o que torna mais rápida a sua propagação, tal como aconteceu com os coravírus na origem da Síndrome Respiratória Aguda Grave e da Síndrome Respiratória do Médio Oriente.

A emergência de saúde pública internacional supõe a adoção de medidas preventivas a nível mundial e foi declarada para as epidemias da gripe H1N1, em 2009, dos vírus Zika, em 2016, do Ébola, que atingiu uma parte da África Ocidental, de 2014 a 2016, e a República Democrática do Congo, desde 2018, e do pólio, em 2014.