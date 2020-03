Francisca van Dunem falava na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias dando seguimento ao pedido de audição regimental, que serviu para os deputados levantarem outras questões importantes como sejam as irregularidades na distribuição de processos no Tribunal da Relação de Lisboa e a confiança dos cidadãos na Justiça.

Quanto à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), a ministra recordou que o primeiro plano foi publicado a 17 de fevereiro último, tendo sido atualizado a 6 e 9 de Março para incluir a fase de contenção alargada.

"O plano prevê a existência de uma estrutura de coordenação nacional onde os dirigentes do Hospital Prisional de S. João de Deus (diretor do estabelecimento prisional, diretor clínico e enfermeiro geral) estão incumbidos de acompanhar diariamente a situação em todos os estabelecimentos prisionais do país", disse.

Francisca van Dunem referiu que em 06 de março determinou-se, a título transitório, que a admissão de presos, tanto preventivos como condenados, no continente, ficasse confinada a 11 estabelecimentos masculinos (Vila Real, Vale do Sousa, Guarda, Castelo Branco, Porto, Coimbra, Leiria Jovens, Lisboa, Beja, Évora e Olhão) e dois femininos (Santa Cruz do Bispo e Tires).

Nas regiões autónomas, adiantou, as novas admissões são encaminhadas para os estabelecimentos prisionais do Funchal e de Angra do Heroísmo.

Fazendo a retrospetiva do processo, a ministra indicou ainda que na passada segunda-feira e na sequência de orientação da Direção-Geral da Saúde (DGS) foram suspensas temporariamente as visitas e as entregas de bens em alguns estabelecimentos prisionais do norte do País: Santa Cruz do Bispo (masculino e feminino), Custoias (EP do Porto), EP junto da Polícia Judiciária do Porto, Paços de Ferreira, Vale do Sousa, Viana do Castelo, Braga, Guimarães e Aveiro.