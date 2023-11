De acordo com a fonte dos bombeiros, o óbito do homem, aparentemente com idade entre os 50 e os 55 anos, foi declarado no local.

Para o local foram mobilizados elementos dos bombeiros de Coimbrões, Sapadores de Gaia, da Polícia Judiciária, da Polícia Marítima e um delegado de saúde.

O corpo foi resgatado e levado para o Instituto de Medicina Legal.