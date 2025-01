O jornalista freelancer Mukesh Chandrakar, de 28 anos, havia feito uma reportagem sobre corrupção e a insurgência maoísta no estado de Chhattisgarh, no centro da Índia.

Chandrakar dirigia um canal popular no YouTube chamado Bastar Junction, que tem mais de 165.000 inscritos.

“Preocupado” com o suposto assassinato, o Conselho de Imprensa da Índia exigiu, em comunicado no sábado, um relatório detalhado "sobre os fatos do caso".

O corpo do jornalista foi encontrado a 3 de janeiro no estado de Chhattisgarh, depois do seu telefone ter sido localizado quando a sua família informou o seu desaparecimento. Três pessoas foram presas.