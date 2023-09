O 36.º curso de formação e especialização em segurança pessoal do Corpo de Segurança Pessoal (CSP) da Polícia de Segurança Pública terminou hoje com 56 novos elementos, dois dos quais oficiais e 54 agentes.

Em comunicado, a PSP refere que o processo de seleção para esta unidade de elite da polícia começou a 26 de abril e o curso teve início a 22 de maio, tendo concorrido 206 polícias e admitidos 126 para a fase de seleção final.

Segundo a PSP, dos 84 polícias que iniciaram o curso, concluíram com aproveitamento 56.

Aquela força de segurança avança que frequentaram ainda este curso e concluíram com sucesso cinco polícias no âmbito da cooperação com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), nomeadamente dois chefes de esquadra de Polícia Nacional de Cabo Verde, um escrivão da Polícia Federal do Brasil e dois Subchefes do Corpo de Segurança Pessoal e da Guarda Presidencial de São Tomé e Príncipe.

A segurança pessoal é uma das competências exclusivas da PSP em todo o país e tem como principais missões garantir a segurança pessoal de membros dos órgãos de soberania, de altas entidades nacionais ou estrangeiras em visita a Portugal e aos membros do corpo diplomático acreditado no país, bem como proteção policial de magistrados e testemunhas no âmbito processual penal e de cidadãos sujeitos a situação de ameaça relevante.

O curso foi ministrado ao longo de 14 semanas e teve uma duração de 691 horas. A cerimónia de encerramento do curso decorreu hoje à tarde nas instalações da Unidade Especial de Policia, em Belas, Sintra, e foi presidida pelo novo diretor nacional da PSP, José de Barros Correia.