Segundo o The Guardian, a autópsia confirmou que o corpo encontrado pelos socorristas espanhóis em Tenerife na segunda-feira é o de Jay Slater, adolescente britânico desaparecido na ilha.

É ainda referido que um porta-voz do tribunal confirmou que as impressões digitais retiradas do corpo correspondem às do jovem de 19 anos de Lancashire, Reino Unido.

“Temos uma identificação positiva e mais dados, os testes de impressão digital mostram que o corpo é de Jay Slater e que a morte foi causada por trauma consistente com uma queda em uma área rochosa”, refere um comunicado do tribunal superior de justiça das Ilhas Canárias.

A mãe de Slater, Debbie Duncan, disse em comunicado que a confirmação da morte do filho foi a “pior notícia”. “Eu simplesmente não consigo acreditar que isto aconteceu com o meu lindo menino”, frisou. “Os nossos corações estão partidos.”

Jay Slater desapareceu após participar num festival de música na ilha de Tenerife há quatro semanas. Foi visto pela última vez a caminhar sozinho no parque nacional rural de Teno, uma área acidentada e remota.

Lucy, uma amiga de Jay Slater, comunicou o desaparecimento do jovem depois de ter recebido uma chamada dele por volta das 8h15 da manhã do dia em que desapareceu, na qual informou que não sabia onde estava, que estava com sede e que tinha apenas 1% da bateria no telemóvel.

Através das redes sociais, os amigos identificaram a casa para onde Jay se dirigiu com pessoas que conheceu num festival de música na noite anterior ao seu desaparecimento. Também falaram com pessoas da localidade, que informaram que essas mesmas pessoas já tinham regressado ao Reino Unido.