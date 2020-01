Citado num comunicado, o responsável pelo ‘rebranding’, Eduardo Aires, explica que o pretendido era “uma nova imagem que fosse não apenas tradutora do enorme valor e capital da Amorim, como também produtora desse mesmo valor”: “Uma imagem renovada, sintetizada, eficaz, simbólica e económica. Uma imagem capaz de honrar o passado e imaginar o futuro”, afirma.

Para além do grau de iconicidade, a proposta gráfica acrescenta um nível de leitura simbólica: “A forma em que o quase central ‘O’ de Amorim é traduzido representa o abraço da cortiça ao tronco do sobreiro, e nesse gesto, também o cuidado e a atenção que a produção e extração desta matéria-prima implicam”, refere Eduardo Aires.

“A dimensão humana, o respeito pelos termos e condições do ecossistema natural, o alinhamento com os objetivos globais de desenvolvimento sustentável e a articulação com os ritmos do território são outros significados que esta forma condensa”, acrescenta.

O sobreiro, que está na origem do ciclo da cortiça, é a grande referência da nova imagem, sendo a ideia “criar uma síntese da forma que permitisse evoluir da logomarca pré-existente de representação da árvore para um elemento mais depurado, renovando e adequando-a à atualidade”.

O ‘designer’ realça ainda a forte ligação à sustentabilidade traduzida na proposta, explicando que “a imagem conta com o círculo como elemento representativo da economia verde, circular, valor que implícito à exploração da cortiça”.