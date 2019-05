Estas críticas foram feitas no período de perguntas dos jornalistas após António Costa ter ameaçado com a demissão do Governo caso essa decisão para o tempo de serviço dos professores, já aprovada na especialidade em comissão parlamentar, na quinta-feira, seja depois confirmada em votação final global.

O líder do executivo começou por dizer que, nesta matéria, PCP e BE "foram coerentes com o que defendem desde novembro de 2017".

"Se há alguém que é incoerente e que demonstrou um total desrespeito pelo princípio da responsabilidade orçamental, da firmeza que devemos ter na sanidade nas contas públicas e na afirmação da credibilidade internacional do país, foram seguramente os outros dois partidos [PSD e CDS-PP] que se juntaram ao PCP e Bloco de Esquerda", respondeu.

Questionado sobre se o Governo não está, por sua vez, a fazer uma manobra para efeitos eleitorais, António Costa ripostou: "Quem escolheu o calendário não fui eu".

"Este diploma, que está agora em apreciação parlamentar, foi aprovado pelo Governo no ano passado, depois o senhor Presidente da República entendeu vetá-lo para, nos termos do Orçamento do Estado deste ano, procedermos a uma nova negociação com os sindicatos - e procedemos a uma nova negociação, onde mais uma vez encontrámos uma parede de intransigência", alegou.