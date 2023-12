António Costa avançou com este facto na cerimónia de apresentação de cumprimentos de Natal ao Presidente da República, no Palácio de Belém, após ter recordado no seu discurso o desafio que Marcelo Rebelo de Sousa fez ao seu Governo sobre esta matéria, praticamente desde meados de 2022.

Com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, ao seu lado, que tem a pasta do PRR, o líder do executivo lembrou o teor da mensagem central que o Presidente da República transmitiu na sua intervenção de Ano Novo, dizendo então que 2023 “seria um ano decisivo para a execução dos fundos europeus e, em particular, do PRR”.

“Disse que era um ano difícil e que não podíamos ter a ilusão de que teríamos 2024, 2025 e 2026 para o executar. Este não foi um ano fácil, porque havia muitas solicitações”, começou por apontar.

No entanto, de acordo com o primeiro-ministro, “a verdade” é que o Governo “conseguiu chegar hoje ao Palácio de Belém com uma boa notícia”.

“A Comissão Europeia acabou, hoje mesmo, de aprovar a transferência para Portugal, já na próxima semana, de um montante correspondente ao essencial dos terceiro e quarto pagamentos do PRR. São 2400 milhões de euros”, especificou.

De acordo com os dados de António Costa, na União Europeia, “só há mais um país que vai receber o quarto pagamento”, tal como Portugal.

“Há uma parte que fica, cerca de 700 milhões de euros, mas que serão pagos nos primeiros meses do ano”, observou logo depois.