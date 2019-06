Depois de neste debate já ter responsabilizado a bancada do BE caso não seja aprovada uma nova lei de bases da saúde, o primeiro-ministro não se referiu novamente aos bloquistas.

António Costa fez a história da atual lei de bases, lembrando que foi aprovada depois de o Tribunal Constitucional ter rejeitado “uma tentativa de revogação” do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“A lei de bases então aprovada veio dizer que incumbia também ao Estado promover um setor privado que funcionasse em concorrência com o SNS”, afirmou.

Para o primeiro-ministro, “a questão essencial” da nova lei de bases é decidir se se mantém “o equívoco” do anterior diploma ou se afirma claramente que “a responsabilidade do Estado é promover e defender um SNS público, universal e tendencialmente gratuito”.

“Isto não significa acabar com a medicina privada e com a função do setor social, e por isso devem ter natureza complementar e supletiva”, defendeu, dizendo que até já foi aprovada, na especialidade, uma norma onde “se deixa claro qual a responsabilidade pública e qual a dos setores social e privado”.

“Não podemos deixar perder esta oportunidade de termos um consenso político tão alargado quanto possível para repor uma lei de bases da saúde em consonância com a Constituição e um SNS público, universal e tendencialmente gratuito”, apelou.