“Há dois pontos fundamentais no Conselho Europeu de amanhã. Em primeiro lugar, a reunião com o Presidente Zelensky, que participará amanhã [quinta-feira] presencialmente no Conselho Europeu, e que nos permitirá debater em conjunto não só o processo de apoio à Ucrânia para continuar a fazer frente à agressão por parte da Rússia, mas também as perspetivas europeias da Ucrânia”, anunciou António Costa.

O chefe do executivo falava na Assembleia da República, no âmbito do debate preparatório da reunião do Conselho Europeu que decorre esta quinta e sexta-feira em Bruxelas.

Na sua intervenção inicial, António Costa defendeu que “é importante reafirmar que, para além de a Ucrânia ter de cumprir os critérios de adesão, é sobretudo a União Europeia (UE) que tem de se interrogar sobre a necessidade de fazer as reformas institucionais e orçamentais para que tenha capacidade de as expectativas que criou não se traduzirem numa frustração amanhã”.

“Portanto, para que esses alargamentos sejam bem-sucedidos, é fundamental que a UE não ignore a necessidade de se reformar previamente”, disse.

Na segunda-feira, o porta-voz do Conselho Europeu, Barend Leyts, revelou que Zelensky tinha sido convidado para participar presencialmente numa cimeira europeia, apesar de, “por razões de segurança”, não poderem ser disponibilizadas “informações adicionais”.