Em declarações aos jornalistas no final de visitas a dois hospitais de retaguarda – um no antigo Hospital Militar de Belém e outro na cidade universitária de Lisboa – António Costa foi questionado sobre a iniciativa do Governo, noticiada hoje pelo jornal Público, de testes de despiste da covid-19 em todos os lares de idosos nos concelhos de Lisboa, Aveiro, Évora e Guarda.

“O objetivo que temos é na próxima semana podermos conseguir cobrir o país com estas iniciativas, mobilizando os laboratórios universitários e a capacidade instalada nas nossas universidades e nos nossos politécnicos para este esforço”, adiantou.

De acordo com o primeiro-ministro, “há múltiplas iniciativas que estão curso”, tendo sido hoje noticiada aquela que partiu do Instituto de Medicina Molecular (IMM), em Lisboa, que “desenvolveu uma metodologia e um teste próprio e que o disponibilizou para ele poder ser utilizado”.

“Aquilo que nos pareceu foi que, nas várias hipóteses que havia, valia a pena focar esta iniciativa, que só no IMM tem uma capacidade de cerca de 300 testes dias por dia – uma capacidade limitada relativamente ao universo das necessidades – e portanto tínhamos que focar essa disponibilidade. Definimos um universo específico: os lares da terceira idade”, explicou.

António Costa referiu que o Governo tem vindo a conseguir articular “o IMM com outras instituições universitárias de outras regiões do país, de forma a poder multiplicar esta capacidade também a outras localidades”.

“Vários municípios têm anunciado que eles próprios têm vindo a organizar a capacidade da realização de testes. O caso mais visível foi o Porto, em que o presidente da Câmara do Porto foi particularmente ativo na construção de uma iniciativa focada nos lares da cidade do Porto”, referiu.

Para o primeiro-ministro, “é muito importante é que este esforço exista e seja orientado”, considerando que “esta prioridade ser focada nos lares é particularmente útil”.

De acordo com o jornal Público, esta é uma operação conjunta entre os Ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (que tutela os lares), articulada com o Ministério da Ciência, em parceria com a Cruz Vermelha e o Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Universidade de Lisboa, que criou uma versão própria de um ‘kit’ de diagnóstico do vírus.