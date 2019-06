Esta receção aconteceu num hotel de Abidjan, no final da sua visita de Estado à Costa do Marfim, num dia intenso, sem nenhuma pausa.

Num curto discurso, antes de seguir para um encontro com estudantes de português, o Presidente da República recebeu palmas quando assinalou que os portugueses residentes neste país "vão contar, a partir do ano que vem, já sabem, com uma embaixada aqui em Abidjan".

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que as relações de Portugal com a Costa do Marfim vivem "um momento histórico" e que que esta "é uma grande comunidade, é uma comunidade que vai crescer".

O chefe de Estado descreveu-a como "uma comunidade jovem" e acrescentou: "Eu tenho estado em muitas comunidades, muitas. Mas é raro estar numa comunidade que esteja a arrancar com uma força tão grande, com uma energia tão grande e a crescer como esta".

"Nós não queremos fazer sombra a ninguém, nem entrar em competição com ninguém. Basta sermos como somos para a nossa qualidade se afirmar. E, depois, nunca esquecer as raízes", considerou.

O Presidente da República pediu aos portugueses de "várias gerações", aos que chegaram "há 30 anos" e aos que "estão a chegar todos os dias" a este país africano, que "se mantenham unidos" e "solidários" uns com os outros e com os costa-marfinenses.