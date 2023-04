O Conselho de Ministros esteve reunido na manhã desta segunda-feira. Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro começou por fazer referência à inflação, que começou com a pandemia e "foi fortemente agravada pela guerra desencadeada pela Rússia contra a Ucrânia".

"Temos procurado, desde março do ano passado, implementar um conjunto de medidas para proteger as famílias, apoiar as empresas e procurar controlar a inflação, designadamente no setor da energia. No total, durante o ano de 2022, foram mobilizados de 6,2 milhões de euros entre medidas de apoio às famílias e às empresas e medidas de controlo dos preços da energia", frisou.

Recordando que "foi aprovado um complemento extraordinário para o pagamento de meia pensão aos pensionistas, que foi pago em outubro passado", Costa diz que esta medida permitiu garantir que "todos os pensionistas receberiam um rendimento idêntico ao que resultaria da aplicação estrita da fórmula prevista na lei de bases da Segurança Social".

Agora, o primeiro-ministro anunciou que os pensionistas vão ter, a partir de julho, um aumento de 3,57% nas suas pensões.

"Na sequência do Programa de Estabilidade [hoje apresentado] fizemos hoje um Conselho de Ministros extraordinário que aprovou um aumento intercalar das pensões a partir do próximo mês de julho, no valor de 3,57%", disse.

António Costa precisou que, somada ao aumento já concretizado em janeiro, esta nova medida vai fazer com que "ao longo deste segundo semestre os pensionistas já terão a sua pensão atualizada ao valor que resulta da lei de bases da Segurança Social".