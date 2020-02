Em matéria de Quadro Financeiro Plurianual Financeiro da União Europeia para os próximos sete anos, António Costa defendeu que "há muito a discutir, desde o montante global do Orçamento, as suas fontes de financiamento, bem como as suas diversas prioridades".

Na parte inicial da sua mensagem de boas-vindas, que proferiu em inglês, António Costa falou brevemente aos seus colegas chefes de Governo e de Estado sobre a cidade em que se realiza esta cimeira, Beja, uma das três capitais de distrito do Alentejo.

"Estamos no coração de uma das mais desafiantes regiões da coesão em Portugal", salientou.

Tal como já fizera esta manhã, o primeiro-ministro observou que hoje é o primeiro após a saída do Reino Unido da União Europeia.

"A coesão tem aqui nesta cimeira um valor especialmente simbólico. Contra a divisão temos de contrapor coesão. Por isso, estamos aqui em Beja", acrescentou.