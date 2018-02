Sublinhando que os incêndios de verão se previnem no inverno, o governante disse que a tarefa de limpeza das matas passa de impossível a possível se todos "meterem as mãos à obra", desde particulares a autarquias, passando pelos bombeiros, pelas empresas e pelo Estado.

Como apelo ao envolvimento de todos no trabalho de prevenção, Costa sugeriu que em março, em vez da plantação de árvores para assinalar os Dias do Ambiente e da Árvore, aconteça uma grande ação de limpeza.

Falando depois de uma viagem de duas horas pela floresta de Caminha (distrito de Viana do Castelo), para se inteirar do trabalho de prevenção que está a ser feito, Costa lembrou que a defesa das matas é obrigatória por lei desde 2006, mas sublinhou que o objetivo do Governo "não é aplicar multas".

Aos proprietários que se questionam como vão pagar a limpeza, o chefe do Governo aconselhou a questionarem-se antes sobre o quanto vai custar não fazer a limpeza.

"Cada palmo de terra que limpemos é mais um palmo de terra que não será uma ameaça à segurança e à vida das pessoas", acrescentou.

Na segunda-feira, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) insistiu na “priorização das intervenções” de limpeza das florestas, adiantando que os órgãos de soberania já estão a trabalhar no “aperfeiçoamento” da lei que responsabiliza as autarquias por esta tarefa.

No âmbito de um encontro com o Presidente da República, no Palácio de Belém, em Lisboa, o presidente da ANMP, Manuel Machado, reiterou a ideia de que a legislação que responsabiliza os municípios pela limpeza das florestas, “em termos práticos, não é exequível, a não ser que seja feito um faseamento e uma priorização daquilo que se tem que fazer como primeira prioridade.

Neste sentido, Manuel Machado reforçou que a primeira grande responsabilidade por essa limpeza é dos proprietários, lembrando que o prazo fixado para uma ação supletiva dos municípios é mais reduzido e, “em termos reais diretos, não há tempo suficiente”.

Inserido no Orçamento do Estado para 2018, o Regime Excecional das Redes Secundárias de Faixas de Gestão de Combustível indica que os proprietários privados têm até 15 de março para limpar as áreas envolventes às casas isoladas, aldeias e estradas e, se isso não for feito, os municípios terão até ao final de maio para avançar com a limpeza.