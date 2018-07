António Costa preconizou este posicionamento estratégico para Portugal na conferência sobre o futuro da Europa, intitulado "Encontro com cidadãos", na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, com a presença do chefe de Estado francês, Emmanuel Macron.

Já a meio da conferência, Macron e Costa foram interrogados por uma jovem portuguesa sobre o atual estado do eixo franco-alemão.

Um alinhamento diplomático entre estes "dois países charneira na Europa" que o primeiro-ministro português considerou essencial para o bom funcionamento da União entre os 27 Estados-membros.

António Costa invocou, para o efeito, os factos históricos como as principais guerras na Europa contemporânea terem sido travadas precisamente entre a França e a Alemanha.

"Se queremos paz e prosperidade na Europa, precisamos de uma boa relação entre a França e a Alemanha", sustentou o primeiro-ministro.

Depois de afastar receios sobre as consequências resultantes do eixo franco-alemão, António Costa falou então sobre qual o posicionamento estratégico que deseja para Portugal no quadro europeu.