António Costa, cujo governo assume a 01 de janeiro a presidência do Conselho da União Europeia, recebeu hoje virtualmente “o testemunho” das mãos de Angela Merkel, cuja presidência termina a 31 de janeiro, através de uma mensagem vídeo de ambos divulgada nas redes sociais.

Na mensagem, o primeiro-ministro português deu à presidência alemã “os parabéns pelo excelente trabalho ao leme da União Europeia”, salientando “a compra conjunta das vacinas” e “sua distribuição simultânea a todos os Estados-membros”, assim como “a aprovação de uma resposta robusta aos efeitos económicos e sociais da pandemia”.

Tais avanços, considerou, “demonstram uma União Europeia próxima dos seus cidadãos, respondendo aos seus receios e correspondendo às suas expetativas”.

“É uma honra e uma enorme responsabilidade para Portugal receber este testemunho das tuas mãos e dar continuidade ao vosso trabalho”, afirmou.

António Costa apontou como “três principais prioridades” da presidência portuguesa, a primeira das quais “a recuperação económica e social, que terá como motores as transições climática e digital, fatores de crescimento e de criação de mais e melhor emprego”.

Uma segunda prioridade, prosseguiu, “é o desenvolvimento do pilar social da União Europeia, criando uma base sólida de confiança de que esta dupla transição será uma oportunidade para todos e a garantia de que ninguém ficará para trás”.

Em terceiro lugar, disse, Portugal aposta no reforço da “autonomia estratégica de uma União Europeia aberta ao mundo”.

Estas três metas, apontou o primeiro-ministro, desenvolvem-se em “três marcos”: “a aprovação dos planos nacionais de recuperação”, da lei do clima e do pacote dos serviços digitais”, a Cimeira Social, que vai juntar parceiros sociais, sociedade civil, instituições e Estados-membros “num compromisso comum em torno de um plano de ação para o desenvolvimento do pilar social”, e “o fortalecimento das relações de vizinhança e com os nossos parceiros estratégicos”.

“Cara Angela, cara e caros amigos, como numa estafeta, cabe-nos agora a nós dar continuidade ao vosso trabalho, com o lema da presidência portuguesa: é ‘Tempo de agir, por uma recuperação justa, verde e digital'”, concluiu.

Portugal assume a 01 de janeiro a sua quarta presidência da UE, dando continuidade ao trio de presidências iniciado pela Alemanha em 01 de julho de 2020 e que será concluído pela Eslovénia no segundo semestre de 2021.

Merkel deseja sucesso a Costa e assegura apoio a Portugal

A chanceler alemã, Angela Merkel, desejou hoje ao primeiro-ministro português, António Costa, “muito sucesso” na presidência do Conselho da União Europeia, assegurando que a Alemanha “fará tudo ao seu alcance" para apoiar Portugal.

Angela Merkel, na presidência do Conselho da União Europeia (UE) até 31 de dezembro, passou hoje virtualmente “o testemunho” a António Costa, cujo governo assume a presidência da UE a 01 de janeiro, através de uma mensagem vídeo divulgada nas redes sociais.

Num balanço da presidência alemã, Merkel afirma que “o desafio central foi sem duvida a pandemia do coronavírus” e afirma a importância da unidade dos 27 neste desafio.

“Estou convencida de que juntos seremos mais fortes que o vírus. É o que estamos a presenciar nestes dias: em conjunto a Europa está a promover, adquirir e distribuir vacinas”, apontou, agradecendo à Comissão Europeia e assegurando que a UE está empenhada “em assegurar que as vacinas estão disponíveis em todos os países, porque a pandemia não conhece fronteiras”.

“Juntos também seremos capazes de enfrentar as consequências para as nossas economias e para os postos de trabalho dos nossos cidadãos”, frisou igualmente, apontando que o orçamento plurianual da UE e o fundo de recuperação vão ajudar “a superar este momento de crise excecional”.

A chanceler afirmou que, com o fundo de recuperação, a Europa está a “investir no futuro comum”, ao privilegiar o “apoio à proteção do clima e à digitalização”, salientando que a definição da meta de redução de 55% das emissões de CO2 até 2030 mostra como os europeus querem “continuar na primeira linha do combate às alterações climáticas à escala global”.

“Passamos-vos o testemunho e fazemo-lo com os melhores votos de sucesso para as tarefas que têm pela frente”, afirmou a chanceler alemã dirigindo-se a António Costa a aos “caros amigos portugueses”.

“Desejo-vos muito sucesso para a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. A Alemanha fará tudo o que estiver ao seu alcance para apoiar Portugal”, concluiu.