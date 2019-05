Esta posição foi transmitida por António Costa na fase de perguntas, após ter feito uma declaração inicial em que considerou estarem em causa as condições de governabilidade do país no presente, assim como um "condicionamento inadmissível da governação futura" de Portugal.

"Gostaria de deixar muito claro que não estou a fazer nem chantagem, nem a fazer ultimatos. É meu dever falar com franqueza aos portugueses, informar com toda a lealdade, quer o Presidente da República quer o presidente da Assembleia da República, das condições que o Governo entende que resultam necessariamente da aprovação em votação final global da iniciativa que quinta-feira foi votada na especialidade na Comissão Parlamentar de Educação", declarou.

Interrogado sobre se recebeu algum sinal do Presidente da República de que poderá ser travada a iniciativa do PSD, CDS-PP, Bloco de Esquerda e PCP sobre a contagem do tempo de serviço dos professores antes da votação final global, o primeiro-ministro alegou que "nunca" revelou nem revela conversas com o chefe de Estado, elogiando então as relações institucionais a este nível.

Já sobre as acusações das outras forças políticas, de que o Governo está a ensaiar "um golpe de teatro" com a questão dos professores, o primeiro-ministro defendeu que "os portugueses não percebem que, não tendo nenhum partido proposto que o descongelamento das carreiras fosse acompanhado de uma recuperação total, agora, perto das eleições, haja quatro forças políticas que se entendam, para aprovarem algo que nunca tinham proposto".

No longo prazo, segundo António Costa, essa medida "terá um efeito permanente, todos os anos, de uma despesa de mais de 800 milhões de euros".